شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يواصل انخفاضه لليوم الثالث على التوالى بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الانخفاض في سعر الذهب يأتي بعد انخفاض بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة.

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.