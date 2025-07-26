شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 37%.. أرقام مهمة حول نمو سوق السيارات الكهربائية عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تحليل أجرته شركة للاستشارات الاقتصادية، أن تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة حول العالم شهدت نموًا متسارعًا.وتجاوز عدد تسجيلات السيارات الكهربائية البحتة في النصف الأول من هذا العام 5.9 مليون سيارة، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح أن مبيعات السيارات الكهربائية البحتة في إجمالي عام 2024 لم ترتفع إلا بنسبة 14%.وترى الشركة أيضًا انتعاشًا في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، حيث بيع 1.2 مليون سيارة كهربائية، وهو رقم قياسي بالنسبة للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 25%. وربما أسهم الضغط الناجم عن تشديد قيود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا.ومع ذلك، لا تزال القارة تتراجع أهميتها بصفتها سوقًا للسيارات الكهربائية، وذلك بسبب سرعة وتيرة النمو في الأسواق الأخرى، وخاصة في الصين.ويمكن للصين أن تعزز هيمنتها بصورة أكبر، حيث حققت نموًا هنا بنسبة 47% لتصل إلى مبيعات تزيد قليلًا عن 3.7 ملايين سيارة كهربائية بحتة.وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين الأسواق العالمية بعد الصين وأوروبا، حيث سجلت نموًا طفيفًا بنسبة 7% عبر تسجيل 592 ألف سيارة كهربائية بحتة جديدة في النصف الأول من هذا العام.وبالنظر إلى الدول الأوروبية كل على حدة، عادت ألمانيا بـ249 ألف سيارة كهربائية بحتة إلى المركز الثالث عالميًا، بعد أن خسرت هذا المركز سابقًا لصالح بريطانيا، التي تحتل الآن المركز الرابع بواقع 225 ألف سيارة.ورغم الأرقام الإيجابية في أوروبا، فإن وضع التحول الفعلي نحو السيارات الكهربائية لا يزال غير واضح بالنسبة للشركات المصنعة الألمانية.