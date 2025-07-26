الارشيف / الاقتصاد

عروض "أنغام الشباب" و"أوبرا عربى" و"تراث الشرقية" فى مهرجان "ليالينا فى العلمين"

0 نشر
0 تبليغ

  • عروض "أنغام الشباب" و"أوبرا عربى" و"تراث الشرقية" فى مهرجان "ليالينا فى العلمين" 1/4
  • عروض "أنغام الشباب" و"أوبرا عربى" و"تراث الشرقية" فى مهرجان "ليالينا فى العلمين" 2/4
  • عروض "أنغام الشباب" و"أوبرا عربى" و"تراث الشرقية" فى مهرجان "ليالينا فى العلمين" 3/4
  • عروض "أنغام الشباب" و"أوبرا عربى" و"تراث الشرقية" فى مهرجان "ليالينا فى العلمين" 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض "أنغام الشباب" و"أوبرا عربى" و"تراث الشرقية" فى مهرجان "ليالينا فى العلمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والثقافة، شهد المسرح الروماني أمسية فنية في ثاني أيام مهرجان “ليالينا في العلمين” بمدينة العلمين الجديدة، الذي يقام تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

 
وافتُتحت الليلة بفقرات استعراضية مبهجة للاعبي السيرك القومي، وسط تفاعل واسع من الجمهور.
وتوالت الفقرات الفنية على المسرح، حيث قدّمت كل من: فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة أوبرا عربي "أطفال"، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة متنوعة من الأغاني المصرية الحديثة والتراثية، امتزج فيها الطرب الأصيل بروح الشباب.

8b480ffb-75a7-4d90-ada5-ff1888767b4e

واختتمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، الليلة بعروض استعراضية مستوحاة من التراث الثقافي الشعبي المصري، حازت على تفاعل واسع وإعجاب كبير من الحضور.

وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏ممثلة في جهاز مدينة العلمين الجديدة،  على توفير كافة اللوجستيات والاحتياجات اللازمة لإقامة الفعاليات بالمدينة، حيث تم وجارٍ تشغيل العديد من الخدمات المختلفة بها، ومن بينها الخدمات والأنشطة الثقافية، لتوفير آليات دائمة للحياة والسكن بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع مدينة العلمين الجديدة في صورتها كمدينة بها كافة مقومات الحياة على مدار العام وتحويلها إلى نقطة جذب حضارية متكاملة، تمتزج فيها جودة الحياة، بالأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية المتنوعة.

8a99f23b-57ab-42f3-96f2-d736a4391441

وتشارك وزارة الثقافة في البرنامج من خلال عدد من قطاعاتها، هي: الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أكاديمية الفنون، ومكتبات مصر العامة، حيث يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الفنية والترفيهية، من بينها: عروض السيرك القومي، والفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والمسرح، والعروض التراثية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، وتُقدَّم جميعها مجانًا لجمهور العلمين وزوارها.

e12a8d62-1375-4973-99e0-4a52165c2271

ومن المقرر أن تستمر فعاليات “ليالينا في العلمين” حتى 29 أغسطس المقبل، حيث تُقام العروض الفنية أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت، في إطار احتفالي مفتوح يعكس تنوع الإبداع المصري، ويُجسد التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements