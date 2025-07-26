شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 26 -7-2025 بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 26 يوليو 2025 05:00 م
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم، حالة من الاستقرار الملحوظ ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالي:
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.439 جنيه للشراء.
13.494 جنيه للبيع.
12.558 جنيه للشراء.
13.482 جنيه للبيع.
12.561 جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.
12.447 جنيه للشراء.
13.482جنيه للبيع
12.55جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.
