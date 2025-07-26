الارشيف / الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-7-2025 فى البنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 26 يوليو 2025 04:30 م

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى ثباتًا بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم السبت 26-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.32 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع وسجل فى البنك الأهلى 66.28 للشراء، و66.61 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.28  جنيه للشراء
66.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.28  جنيه للشراء.
66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.27  جنيه للشراء.
66.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.28 جنيه للشراء
66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.28 جنيه للشراء
66.57 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.41 جنيه للشراء
66.71 جنيه للبيع


 

