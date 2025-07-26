شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 26 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر اليورو اليوم السبت 26 يوليو 2025 خلال مستهل التداولات مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.49 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.51 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.51 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.51 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.52 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.58 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.63 جنيه للشراء.

57.88 جنيه للبيع.