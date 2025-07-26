شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد في سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى حالة من الاستقرار بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم السبت 26-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.32 جنيه للشراء ،و 66.53 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 66.28 للشراء، و66.61 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.28 جنيه للشراء

66.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.28 جنيه للشراء.

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.27 جنيه للشراء.

66.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.41 جنيه للشراء

66.71 جنيه للبيع



