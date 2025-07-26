شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض كبير.. سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر يسجل 37040 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات لحظية في سوق الذهب العالمي والمحلي، حيث شهد الذهب تراجعات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية بأكثر من 70 جنيها، وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم.

التراجع في أسعار الذهب اليوم جاء بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان بجانب ارتفاع مؤشر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37040 جنيهًا، متأثرًا بحالة الهبوط العام في الأسعار، وسط ترقب من التجار والمستهلكين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

جدير بالذكر، أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.

الدولار الأمريكي استقر بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المقيم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو.

إلى جانب هذا واصل ترامب هجومه على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الأحمق" الذي أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وقال إنه سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.