شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في أسبوع.. أرقام قياسية يكسرها انخفاض متواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم معدن الذهب الأسبوع على انخفاض، متأثرًا بمؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حدّ من خسائر المعدن النفيس.وخسر الذهب أمس في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3363.91 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن كسب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3365.50 دولارًا. من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.ويوم الخميس الماضي، انخفضت أسعار الذهب خلال جلستين متتاليتين، إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.8% إلى 3362.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا 0.9% إلى 3367.40 دولار.



تراجع بعد أرقام قياسية



وتراجعت أسعار الذهب الأربعاء الماضي، متأثرةً بارتفاع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3428.69) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة.