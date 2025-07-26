الارشيف / الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ30.3 دينار

سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ30.3 دينار

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 26 يوليو 2025 10:00 ص

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل عيار 18 سعر 30.300 دينار، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل  40.400 دينار

عيار 22 سجل  37.350 دينار

عيار 21 سجل  35.675 دينار

عيار 18 سجل  30.300  دينار

عيار 14 سجل  23.775 دينار

عيار 12 سجل  20.375 دينار

الاونصة سجل  1267.700 دينار

الجنيه الذهب 285.300 دينار

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

ونجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

اسماعيل الماحي

