بعد زيادة إيرادات السياحة والصادرات.. سعر الدولار اليوم السبت 26-7-2025

انعكس نمو إيرادات البلاد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات السلعية، والسياحة، إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار اليوم السبت 26-7-2025، أمام الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى 49.01 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.01 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.14 جنيه للشراء.

49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

49.03 جنيه للشراء.

49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.