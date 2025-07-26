شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 26-7-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 26 يوليو 2025 09:30 ص
استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 26-7-2025، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.34 جنيه للشراء، 13.38 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.33 جنيه للشراء، 13.37 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
الدرهم الإماراتى
13.34 جنيه للشراء.
13.38 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
13.33 جنيه للشراء.
13.37 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
13.33 جنيه للشراء.
13.37 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
13.33 جنيه للشراء.
13.37 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
13.37 جنيه للشراء.
13.40 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتىسعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة
13.34 جنيه للشراء.
13.37 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
13.32 جنيه للشراء.
13.37 جنيه للبيع.
