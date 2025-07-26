الارشيف / الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 26-7-2025 بالبنك الأهلى 12.44 جنيه للشراء

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 26-7-2025 بالبنك الأهلى 12.44 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 26 يوليو 2025 09:30 ص

بسبب العطلة الأسبوعية، سجل سعر صرف الريال القطري  اليوم السبت 26 -7-2025 مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر فى البنك المركزى 13.439 جنيه للشراء، و13.494 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى 12.447 جنيه للشراء، و13.482جنيه للبيع.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالي:
  سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.439 جنيه للشراء.
13.494 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

 12.558 جنيه للشراء.
13.482 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.561 جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى
 

12.447 جنيه للشراء.
13.482جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

12.55جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.

