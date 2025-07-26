شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 26 يوليو 2025 09:30 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 26-7-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري، ليسجل فى البنك المركزي 66.32 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.28 للشراء، و66.61 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترلينيوسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصرى
66.32 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.
66.28 جنيه للشراء
66.61 جنيه للبيع.
66.28 جنيه للشراء.
66.62 جنيه للبيع
66.27 جنيه للشراء.
66.57 جنيه للبيع.
66.28 جنيه للشراء
66.57 جنيه للبيع
66.28 جنيه للشراء
66.57 جنيه للبيع
66.11 جنيه للشراء.
66.51 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك البركة
66.26 جنيه للشراء.
66.56 جنيه للبيع.
