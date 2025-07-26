شكرا لقرائتكم خبر عن 438 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.6%، والعرب على 4.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 177.5 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 260.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7%، وسجل العرب 5.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.933 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 3.290 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.382 تريليون جنيه إلى 1.389 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 449.3 مليار جنيه إلى 451.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.