الارشيف / الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3083 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3083 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3083 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 26 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر، مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار  14اليوم : 3083 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغيير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements