شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3083 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر، مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14اليوم : 3083 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغيير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.