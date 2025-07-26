شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 26 يوليو 2025 داخل البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 26 يوليو 2025، بشكل ملحوظ أمام الجنيه، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتى:سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.01 جنيه للشراء. 49.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.14 جنيه للشراء. 49.24 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة سعر الدولار في بنك البركة

49.03 جنيه للشراء. 49.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك قناة السويس

49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع.

