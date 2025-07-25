شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع فى مصر وتفقد 70 جنيهًا خلال يومين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي، تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل سلسلة الانخفاضات التي بدأت مؤخرًا، حيث فقد الجرام نحو 70 جنيهًا على مدار اليومين الماضيين، في ظل تراجع الإقبال المحلي وحركة البيع والشراء المحدودة.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37040 جنيهًا، متأثرًا بحالة الهبوط العام في الأسعار، وسط ترقب من التجار والمستهلكين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات حذرة بالسوق، مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.