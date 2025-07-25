شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق التأمين الخاصة تستثمر 10.9 مليار جنيه خلال 5 أشهر من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 2.23 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2025 مقابل 2.17 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 2.7%، فيما تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2025 إلى 10.9 مليار جنيه مقارنة مع 11.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 2.6%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 وبلغت 48.4 مليار جنيه، مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 36.5%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 41.6%.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.