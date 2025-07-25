شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعي.. انخفاض الجنيه الإسترليني ومؤشر بورصة لندن والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3424) دولار أمريكي، بانخفاض بلغ (0.68%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1447) يورو بنسبة بلغت (0.44%).أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.20 %).وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (18.06) نقطة، ليصل عند مستوى (9120.31) نقطة.