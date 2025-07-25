الارشيف / الاقتصاد

هبوط جماعي.. انخفاض الجنيه الإسترليني ومؤشر بورصة لندن

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

  • هبوط جماعي.. انخفاض الجنيه الإسترليني ومؤشر بورصة لندن 1/2
  • هبوط جماعي.. انخفاض الجنيه الإسترليني ومؤشر بورصة لندن 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعي.. انخفاض الجنيه الإسترليني ومؤشر بورصة لندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3424) دولار أمريكي، بانخفاض بلغ (0.68%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1447) يورو بنسبة بلغت (0.44%).

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.20 %).
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (18.06) نقطة، ليصل عند مستوى (9120.31) نقطة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا