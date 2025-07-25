شكرا لقرائتكم خبر عن "أوراسكوم للاستثمار" أنشط أسهم البورصة خلال أسبوع بتداولات بـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 996.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يليه سهم "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة، وقيمة تداول 981.3 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 206.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 722.2 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 7.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 707.1 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول 79.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 610.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 57.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 586.3 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول 1.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 557.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 59.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 520 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 114.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 469.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بنيان للتنمية والتجارة" بحجم تداول بلغ 90.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 452.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.