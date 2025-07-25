الارشيف / الاقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 26 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 26 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم السبت 26 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه، وفقًا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
  سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

57.43 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.43 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.47 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبى الاسلامى
 

57.21 جنيه للشراء.
57.66 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.47 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

