شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025.. وعيار 18 يسجل 3968 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 25 يوليو 2025 09:00 م
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-7-2025 ، في ظل تراجع الإقبال المحلي وحركة البيع والشراء المحدودة.
ويأتي هذا التراجع في سعر الذهب ظل تحركات حذرة بالسوق، مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.أسعار الذهب في مصر اليوم:
سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 14اليوم : 3083 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا
وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الحالى فى 30 يوليو لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض اسعار الفائدة مما له انعكاس على اسعار الذهب والدولار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز