استمرار تراجع الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025.. وعيار 18 يسجل 3968 جنيها للجرام

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 25 يوليو 2025 09:00 م
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-7-2025 ، في ظل تراجع الإقبال المحلي وحركة البيع والشراء المحدودة.

 

ويأتي هذا التراجع في سعر الذهب ظل تحركات حذرة بالسوق، مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
 

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام


سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار  14اليوم : 3083 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الحالى فى 30 يوليو لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض اسعار الفائدة مما له انعكاس على اسعار الذهب والدولار.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

