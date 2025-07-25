شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025.. وعيار 18 يسجل 3968 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-7-2025 ، في ظل تراجع الإقبال المحلي وحركة البيع والشراء المحدودة.

ويأتي هذا التراجع في سعر الذهب ظل تحركات حذرة بالسوق، مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14اليوم : 3083 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الحالى فى 30 يوليو لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض اسعار الفائدة مما له انعكاس على اسعار الذهب والدولار.