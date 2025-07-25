شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعات.. نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد الإغلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم، على انخفاض بواقع (35.31) نقطة، ما نسبته (2.26%).وذلك مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2772.38) نقطة.وأنهى مؤشر (RTS) على انخفاض بنسبة بلغت (2.11%)، ما يعادل (23.71) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1097.84) نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل.حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 41 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 78.8623 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.55 روبل، ليبلغ 93.3362 روبلًا.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 11.0652 روبلًا.