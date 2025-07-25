شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاستقرار في سعر الجنيه.. الذهب يواصل التراجع والجرام يخسر 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يوليو 2025، ليستمر المسار الهابط الذي بدأ خلال اليومين الماضيين، وسط حالة من الهدوء في الطلب وضعف في حركة البيع والشراء.

ووفقًا للأسعار المعلنة، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – ليسجل 4630 جنيهًا، بعدما فقد نحو 70 جنيهًا خلال 48 ساعة فقط، كما تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4630 جنيهًا للجرام، وسعر الذهب عيار 18 إلى 3968 جنيهًا للجرام، وتزامن ذلك مع انخفاض سعر الجنيه الذهب إلى 37040 جنيهًا، متأثرًا بالتراجعات الأخيرة.

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.