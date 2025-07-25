شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك القاهرة 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتى:سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.01 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



49.14 جنيه للشراء.

49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



49.03 جنيه للشراء.

49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.