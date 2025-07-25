شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 5 شركات بالبورصة بأكثر من 20% خلال ثالث أسبوع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 5 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال ثالث أسبوع في شهر يوليو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 21.75% ليصل إلى مستوى 0.778 جنيه.

2- المالية والصناعية المصرية بنسبة 21.87% ليصل إلى مستوى 269.980 جنيه.

3- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 22.13% ليصل إلى مستوى 36.200 جنيه.

4- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 25.40% ليصل إلى مستوى 79.970 جنيه.

5- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بنسبة 29.13% ليصل إلى مستوى 31.470 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.