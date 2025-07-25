شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يهبط تحت 4650 جنيهًا وسط تراجع الإقبال والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يوليو 2025، لتواصل منحنى الهبوط الذي بدأ منذ يومين، في ظل تراجع الطلب بالسوق المحلية واستمرار ضعف حركة البيع والشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، 4630 جنيهًا، بانخفاض ملحوظ مقارنة ببداية الأسبوع، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5291 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3968 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37040 جنيهًا، متأثرًا بحالة الترقب في السوق المحلي، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسط متابعة حذرة من جانب التجار والمستهلكين لاحتمالات تغيّر اتجاهات السوق.

ويأتي هذا التراجع على الرغم من التحركات العالمية التي تدعم صعود الذهب، حيث لا تزال الأسواق تترقب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وسط مؤشرات على تثبيت الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأسبوع المقبل.