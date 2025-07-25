شكرا لقرائتكم خبر عن 4630 جنيها لعيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقررًا ليصل سعر عيار 21 إلى 4630 جنيها، والجنيه الذهب 37040 جنيها، ونحو5291 جنيهًا لعيار 24.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا



وشهدت أسعار الذهب يوم الجمعة، هبوطا لتتراجع أكثر عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع.

وذكر تقرير لمنصة جولد بيليون، بأن التراجع الحالي للذهب يعود بشكل رئيسي إلى عمليات بيع لجني الأرباح، بعد القفزة السعرية القوية، إلى جانب تباطؤ هبوط الدولار الأميركي، مما قلّص من شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.