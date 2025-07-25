شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.9% على أساس شهري والان نبدء بالتفاصيل

مبيعات التجزئة في بريطانيا

مبيعات وقود السيارات

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، عن تحسّن مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يونيو الماضي.ويأتي ذلك بعد أن تحسّنت مبيعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية بفضل الطقس الدافئ.وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% شهريًا خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 2.8% خلال مايو، حيث كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.2% الشهر الماضي.وصعدت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% بعد تراجعها بنسبة 2.9% خلال الشهر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2%.كما صعدت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.7%، بينما لم تتجاوز نسبة نمو مبيعات متاجر السلع غير الغذائية 0.2%.وارتفعت أيضًا مبيعات وقود السيارات بنسبة 2.8%، مسجلة أكبر ارتفاع شهري منذ مايو 2024.أيضا زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وذلك بعد انخفاضها بنسبة 1.1% في مايو، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1.8%.