ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.9% على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، عن تحسّن مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يونيو الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن تحسّنت مبيعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية بفضل الطقس الدافئ.
وصعدت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% بعد تراجعها بنسبة 2.9% خلال الشهر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2%.
كما صعدت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.7%، بينما لم تتجاوز نسبة نمو مبيعات متاجر السلع غير الغذائية 0.2%.
أيضا زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وذلك بعد انخفاضها بنسبة 1.1% في مايو، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1.8%.
مبيعات التجزئة في بريطانياوارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% شهريًا خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 2.8% خلال مايو، حيث كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.2% الشهر الماضي.
مبيعات وقود السياراتوارتفعت أيضًا مبيعات وقود السيارات بنسبة 2.8%، مسجلة أكبر ارتفاع شهري منذ مايو 2024.
