شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المقاولات ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 5.6%، 5.4%، على التوالي، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.7%، فيما تراجعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 0.4%، 0.2%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.382 تريليون جنيه إلى 1.389 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 449.3 مليار جنيه إلى 451.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

