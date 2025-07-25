شكرا لقرائتكم خبر عن انخفضت 5 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025، بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، ليسجل عيار 21-الأكثر مبيعًا- 4630 جنيهًا، وسجل عيار 18 مبلغ 3968 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 37040 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4850 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3086 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا



وهبطت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع حيث أضر التفاؤل بشأن صفقات التجارة الأمريكية بالطلب على الملاذات الآمنة، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,347.82 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.7% إلى 3,349.45 دولار للأونصة.

تأثرت أسعار المعادن النفيسة هذا الأسبوع بتحسن الشهية للمخاطرة، حيث دفعت صفقة التجارة بين الولايات المتحدة واليابان والتفاؤل بشأن إمكانية المزيد من الاتفاقيات إلى شراء الأدوات الأكثر مخاطرة.

