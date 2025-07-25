شكرا لقرائتكم خبر عن بالبنك المركزي 49.01 جنيه.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.01 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصرى عند سعر 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.01 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



49.14 جنيه للشراء.

49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



49.03 جنيه للشراء.

49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.