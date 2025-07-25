شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: شركة يابانية تبنى مصنعًا للمنتجات الغذائية باستثمارات 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات مكثفة مع مسؤولى 4 شركات يابانية، لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وامكانيات تواجد وتوسع هذه الشركات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة اليابان.

واستهل الوزير اللقاءات بعقد لقاء موسع مع ممثلي شركة "سرايا "، إحدى أبرز الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات الصحة والنظافة والبيئة، حيث تقوم الشركة بتطوير وتصنيع وبيع منتجات متنوعة للاستخدام المنزلي والطبي والتجاري، حضر الاجتماع من جانب الشركة ماسايوكي إينوي، مدير قطاع العمليات العالمية، وتوموهو ميازاوا، نائب المدير العام.

وقال الوزير إن الشركة أطلقت مشروعا في مصر تحت اسم "مصنع سرايا الشرق الأوسط" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة)، والذي بدأ عملياته رسميًا في يونيو 2024، ويُعد المصنع الوحيد عالميًا من بين 14 موقعًا تابعًا للشركة يعمل فى مجال استخراج زيت الجوجوبا الخام، مما يعكس ثقة الشركة في السوق المصري كمركز صناعي إقليمي.

كما التقى «الخطيب» قيادات شركة "إيرث كوربوريشن"، الرائدة في مجال تصنيع المبيدات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات شبه الدوائية، والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المبيعات، والأولى في اليابان وآسيا، وشارك في اللقاء كينتارو ساتو، المدير التنفيذي العام ورئيس قطاع الإدارة العالمية، والسيد يوشيهيكو ماتسورا، المدير العام لقسم الترويج العالمي للمبيعات، وشينيتشيرو هيوغا، مدير قسم المبيعات الدولية.

وأعربت الشركة عن اهتمامها بالاستثمار في السوق المصري من خلال إقامة مشروع جديد أو الدخول في شراكة صناعية مع شركاء محليين، حيث قامت الشركة بإيفاد بعثة أعمال استكشافية إلى مصر في يونيو 2025، تمهيدًا لوضع خطة عمل واضحة للتوسع في السوق المصري الواعد.

وفي إطار دعم الصناعات الدوائية والغذائية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة "أوتسوكا"، والتي تعمل في مصر من خلال ثلاث كيانات صناعية كبرى تشمل "مصر أوتسوكا" في العاشر من رمضان لتصنيع المحاليل الوريدية، و"أوتسوكا العبور" التي تم تأسيسها في 2014 لتعزيز القدرة الإنتاجية، و"أوتسوكا جبتو" وهي شراكة مع شركة جبتو فارما منذ عام 2021 لتسويق الأدوية في مصر والمنطقة، وحضر اللقاء أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة أوتسوكا مصر،وكويتشي أوكادا، نائب رئيس اوتسوكا مصر.

وقد استعرض ممثلو الشركة خطة إنشاء مصنع جديد للمنتجات الغذائية التكاملية تحت اسم "عرب أوتسوكا للمكملات الغذائية"، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه (40 مليون دولار )، ويوفر أكثر من 1400 فرصة عمل، مما يؤكد التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية.

وفي قطاع التكنولوجيا والصناعات الذكية، التقى الوزير بمسؤولي شركة "شارب Sharp Corporation"، التي تُعد من أكبر الشركات اليابانية في مجال الإلكترونيات، وتمتلك تواجدًا عالميًا في 30 دولة، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة.

شارك في اللقاء توموكي تامورا، نائب رئيس وحدة الأعمال العالمية وتخطيط المنتجات، ويوتو ساساكي، مدير قسم التحالفات العالمية والمبيعات، كما حضر من الجانب المصري إبراهيم محمد العربي، المدير العام لمكتب مجموعة العربي في طوكيو.

واستعرض الاجتماع تفاصيل الشراكة الممتدة بين شركة "شارب" و"مجموعة العربي" المصرية، والتي أثمرت عن تأسيس شركة "هورايزون لتصنيع الأجهزة المنزلية" في يوليو 2024، بهدف تصنيع الثلاجات الكبيرة محليًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنويًا، والتى ستبدأ عمليات الإنتاج في مارس 2026، باستثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار ، حيث تمتلك شركة "شارب" 20% ومجموعة "العربي" 80%.

وأكد الوزير حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، فضلًا عن توسيع الشراكات في قطاعات التصنيع الدوائي، والصحة العامة، والإلكترونيات، بما يعزز من قدرة مصر التنافسية إقليميًا ودوليًا فى هذه المجالات.

وشدد «الخطيب» على أن الحكومة المصرية مستمرة في توفير البيئة الداعمة للاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه الشركات اليابانية في مراحل التنفيذ والتوسع داخل مصر.