سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى 13.34 جنيه

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 25-7-2025، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.34 جنيه للشراء، 13.38 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.33 جنيه للشراء، 13.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.34 جنيه للشراء.

13.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.33 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.33 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.33 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.37 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.34 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.32 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.