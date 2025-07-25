الارشيف / الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 25-7-2027 بالبنك المركزى 57.46 جنيه للشراء

0 نشر
0 تبليغ

سعر اليورو اليوم الجمعة 25-7-2027 بالبنك المركزى 57.46 جنيه للشراء

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 25-7-2027 بالبنك المركزى 57.46 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ــ مدحت عادل

الجمعة، 25 يوليو 2025 03:30 م

ثبت سعر اليورو اليوم الجمعة 25-7-2025، أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
  سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

57.43 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.43 جنيه للشراء.
57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.47 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبى الاسلامى
 

57.21 جنيه للشراء.
57.66 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.47 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements