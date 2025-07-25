شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المشروعات المتعاقد عليها بالقنطرة غرب يرتفع لـ31 مشروعا باستثمارات 799 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 31 مشروعًا، باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها نحو 799.6 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد توقيع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على ثلاث مشروعات جديدة خلال الجولة الترويجية التي يجريها وفد المنطقة الاقتصادية إلى الصين.

وبلغ إجمالي المساحة المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب نحو 2,017,400 متر مربع، كما توفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 44,455 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل.

ووقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جولته الترويجية بمدينة هانغتشو الصينية، ثلاثة عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، اثنان منها مع مجموعة "شاندونغ صن شل" الصينية، والثالث مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة"، وذلك داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يبلغ 65.5 مليون دولار أمريكي "ما يعادل نحو 3.2 مليار جنيه مصري"، وبتمويل ذاتي من الشركات، ومن المستهدف أن توفر هذه المشروعات نحو 6,000 فرصة عمل مباشرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية، ويأتي هذا التوقيع على هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المقاطعات الصينية؛ في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعتبر مجموعة صن شل، من أبرز الشركات العالمية في صناعة الملابس والمنسوجات، وتقدم حلولًا صناعية متكاملة تشمل الغزل، الحياكة، الصباغة، الطباعة، الخياطة، والتطريز، إضافة إلى خدمات لوجستية متقدمة، وتتمتع بتقنيات نهائية لمعالجة الأقمشة مثل مقاومة الميكروبات، أما شركة زيجيانج شارمينج، هي شركة صينية متخصصة في إنتاج الأقمشة المتطورة الصديقة للبيئة، وتعمل وفق نظام إنتاج متكامل وسلسلة توريد قوية، ما يجعلها شريكًا صناعيًا موثوقًا للأسواق العالمية.