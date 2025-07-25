شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.425 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا، وسجل عيار 18 سعر 31.225 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.625 ريال

عيار 22 سجل 38.150 ريال

عيار 21 سجل 36.425 ريال

عيار 18 سجل 31.225 ريال

عيار 14 سجل 24.275 ريال

عيار 12 سجل 20.800 ريال

الأونصة 1294.550 ريال

الجنيه الذهب 291.350 ريال

الأونصة بالدولار 3364.06 دولار

ونجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.