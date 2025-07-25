شكرا لقرائتكم خبر عن انخفض 9 قروش خلال أسبوع.. سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 25-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى الجمعة، 25 يوليو 2025 01:36 م

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بقيمة 9 قروش خلال هذا الأسبوع، ليسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 13.34 جنيه للشراء، 13.38 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.33 جنيه للشراء، 13.37 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 13.34 جنيه للشراء. 13.38 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 13.33 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 13.33 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 13.33 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 13.37 جنيه للشراء. 13.40 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتى سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة 13.34 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 13.32 جنيه للشراء. 13.37 جنيه للبيع.

