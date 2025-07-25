الارشيف / الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 25 يوليو 2025 01:30 م

ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري، ففي البنك المركزى المصرى سجل 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل الريال السعودي سعر 13.02 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع. 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.02  جنيه للشراء.

13.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.02 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.06  جنيه للشراء.

13.10  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.05 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

13.09 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.06  جنيه للشراء.

13.09  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.01 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

 

