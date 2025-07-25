شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 25 يوليو 2025 01:30 م
استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، وسجل سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.439 جنيه للشراء، و13.494 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى 12.447 جنيه للشراء، و13.482جنيه للبيع.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالي:
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.439 جنيه للشراء.
13.494 جنيه للبيع.
12.558 جنيه للشراء.
13.482 جنيه للبيع.
12.561 جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.
12.447 جنيه للشراء.
13.482جنيه للبيع
12.55جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز