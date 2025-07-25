الارشيف / الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى

0 نشر
0 تبليغ

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 25 يوليو 2025 01:30 م

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، وسجل سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.439 جنيه للشراء، و13.494 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى 12.447 جنيه للشراء، و13.482جنيه للبيع.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالي:
  سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.439 جنيه للشراء.
13.494 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

 12.558 جنيه للشراء.
13.482 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.561 جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى
 

12.447 جنيه للشراء.
13.482جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

12.55جنيه للشراء.
13.48جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements