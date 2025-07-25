شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى 160.59 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 25-7-2025، أمام الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصرى 160.59 جنيه للشراء، و161.10 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 160.8 جنيه للشراء و 161.9 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 25-7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى

160.59 جنيه للشراء.

161.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.05 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.10 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

154.47 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

156.92 جنيه للشراء.

161.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

161.63 جنيه للشراء.

162.12 جنيه للبيع.