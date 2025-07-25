شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك المركزى 66.32 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصرى، وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني في البنك المركزي عند 66.32 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.28 للشراء، و66.61 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم إجراء تحديث فورى للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصرى

66.32 جنيه للشراء.

66.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.28 جنيه للشراء

66.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.28 جنيه للشراء.

66.62 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.27 جنيه للشراء.

66.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.28 جنيه للشراء

66.57 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.11 جنيه للشراء.

66.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك البركة

66.26 جنيه للشراء.

66.56 جنيه للبيع.