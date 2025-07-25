شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك الأهلى 49.04 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، أول أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية، ففي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.