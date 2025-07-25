شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ33 دينارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، ارتفاعا طفيفا، وسجل عيار 24 مبلغ 33 دينارًا، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 33.000 دينار

عيار 22 سجل 30.250 دينار

عيار 21 سجل 28.875 دينار

عيار 18 سجل 24.750 دينار

عيار 14 سجل 19.250 دينار

عيار 12 سجل 16.500 دينار

الأونصة 1026.425 دينار



الجنيه الذهب 231.000 دينار

الأونصة بالدولار 3364.06 دولار



ونجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.