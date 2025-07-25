شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه، وفقًا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 57.43 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.43 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.43 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.47 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبى الاسلامى

57.21 جنيه للشراء.

57.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.47 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.