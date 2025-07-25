شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يرتفع 10 جنيهات اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 4630 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 4630 جنيها، والجنيه الذهب بلغ 37040 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وشهدت الأسواق تراجعا ملحوظا خلال آخر التعاملات الأخيرة في السوق المحلية والعالمية على السواء، نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق تجاري مع اليابان، الى جانب تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ادي إلى عزوف المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن في الوقت الحالي.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي رصدت تسارع نسبي في وتيرة التضخم في شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.1% في مايو السابق له.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.