شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تراجع محدود لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجعها من أعلى مستوياتها فى أكثر من شهر، متأثرة بعمليات جنى أرباح عالمية وانتعاش محدود للدولار الأمريكى، وسط ترقب المستثمرين لمستجدات المحادثات التجارية قبيل الموعد النهائى المرتقب فى الأول من أغسطس المقبل.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4660 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3994 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3106 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا



التراجع المحلى يأتى بعد مكاسب قوية حققها المعدن النفيس عالميًا أمس، حيث صعد بنسبة 1.4% مسجلًا 3401 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى فى أكثر من شهر، قبل أن يتراجع اليوم إلى 3370 دولارًا.

وبحسب تقرير صادر عن منصة جولد بيليون، فإن التراجع الحالى للذهب يعود بشكل رئيسى إلى عمليات بيع لجنى الأرباح، بعد القفزة السعرية القوية، إلى جانب تباطؤ هبوط الدولار الأميركى، مما قلّص من شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بداية الأسبوع جاء مدفوعًا بتراجع حاد فى قيمة الدولار بنسبة 0.6% مقابل سلة من العملات، إضافة إلى انخفاض ملحوظ فى عوائد السندات الحكومية الأمريكية، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر بفعل العلاقة العكسية بينه وبين الدولار والعوائد.