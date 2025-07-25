شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالجمعة، 25 يوليو 2025 03:00 ص
كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري أن أعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها إجباريا بلغ عددها 2314 سيارة بانخفاض بلغ 4% عن الشهر السابق مايو 2025 .
وجاء من بينها 54 سيارة موديل 2022 و63 سيارة نقل موديل 2023 و221 سيارة موديل 2024 و727 موديل 2025و1249 سيارة موديل 2026
ويذكر أن سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها اجباريا قد بلغ عددها 2454سيارة بزيادة 23.3% عن الشهر السابق .
وجاء من بينها 63 سيارة موديل 2022 و 74 سيارة نقل موديل 2023 و270 سيارة موديل 2024 و1278 سيارة موديل 2025 و769 سيارة موديل 2026
