49.04 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 بالبنك الأهلى المصرى

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وجاء سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع.

